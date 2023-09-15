Москва, 15 сентября, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Группа компаний «Терминальные технологии», которая производит платежные терминалы и валидаторы для общественного транспорта, разработала новый бортовой компьютер и сетевой коммутатор. Они помогут оснастить общественный транспорт оборудованием для оплаты проезда, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Бортовой компьютер VENDOTEK T Switch 8 ГК «Терминальные Технологии»

«Новый бортовой компьютер предназначен для применения в качестве органа управления сетью валидаторов в автобусах, электробусах, трамваях и других видах транспорта. Кроме того, компьютер способен выполнять вычислительные задачи, обрабатывать и выводить статистические данные, управлять различным дополнительным оборудованием», — отметил Владислав Овчинский.

Вторая новинка — сетевой коммутатор, он обеспечивает связь между устройствами оплаты проезда в общественном транспорте с помощью технологии PoE (Power over Ethernet). Устройство упрощает коммутацию в подвижном составе, заменяя проводные скрутки и обеспечивая индивидуальную защиту каждого подключенного устройства. Устройство гарантирует связь между валидаторами и бортовым компьютером. Коммутаторы будут работать в связке с валидаторами производителя.

Более 40 тысяч произведенных предприятием терминалов принимают платежи картами и мобильными телефонами в вендинговых аппаратах, киосках самообслуживания и различных автономных сервисах в России и Европе. В прошлом году правительство Москвы дало компании звание «Экспортёр года в сфере высоких технологий».

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение производства в российской столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами.