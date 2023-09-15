Москва, 15 сентября, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Бойцы группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Двуречной, а также успешно отразили атаку противника под Ковалевкой в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Также на купянском направлении экипажи вертолётов и штурмовой авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по живой силе и технике ВСУ в районе Сеньковки, Петропавловки, Котляровки, Вишневой и Надии.

В результате противник потерял до роты живой силы, две самоходные артиллерийские установки М109 Palladin и 2С1 «Гвоздика», буксируемую гаубицу М777 в районе урочища Ревучее, Песчаного и Малой Шавковки.

Также были уничтожены один БТР М113 и три беспилотника.

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Как сообщало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что длящееся с начала лета контрнаступление ВСУ потерпело поражение.

Над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счёту беспилотник ВСУ. За последние часы это был уже шестой украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты.

В акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота 14 сентября был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ.