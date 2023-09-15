Вашингтон, 15 сентября, 2023, 05:21 — ИА Регнум. 33-я Шнобелевская премия, вручение которой состоялось в онлайн-формате, включала десять номинаций. Антинобелевскую премию вручают «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». В области химии и геологии премия была вручена за объяснение того, почему многие учёные любят лизать камни. О церемонии награждения сообщается на сайте премии.

Василий Иванов ИА REGNUM Аплодисменты

Премию в области литературы присудили за изучение ощущений, которые люди испытывают при повторении слова «много» много раз.

Изучение умственной деятельности людей, умеющих говорить задом наперёд, заслужило вручения авторами премии награды по коммуникации.

Премия в области медицины была присуждена за использование трупов для получения информации, есть ли равное количество волос в каждой из двух ноздрей человека.

Награда в области психологии была присуждена за эксперименты на городской улице, целью которых было выяснение того, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят других прохожих, смотрящих вверх.

Как сообщало ИА Регнум, Шнобелевскую премию мира в 2021 году получили три исследователя из США за проверку теории о появлении бороды у мужчин из-за кулачных боёв.

Биологов Итана Бесериса, Стивена Нейлуэя и Дэвида Кэрриера наградили бумажной фигурой в виде шестеренки с зубами на зубцах и копией купюры достоинством 10 трлн зимбабвийских долларов. Они проверили гипотезу о том, «что люди отрастили бороды, дабы защитить себя от ударов в лицо».