Вашингтон, 15 сентября, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Отказ от переговоров с Россией весной 2022 года стал провалом президента Украины Владимира Зеленского. Когда он принимал такое решение, он верил обещаниям Запада о помощи, но было понятно и предсказуемо, что США отправили Украину на кровавую бойню. Об этом в эфире YouTube-канала Judge Napolitano заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Эксперт сказал, что его бросает в дрожь от жалоб Зеленского на затягивание Западом поставок оружия.

«Боже упаси, этот парень потерпел неудачу, чудовищную неудачу, приведшую его страну к разрушению», — подчеркнул Сакс.

Если бы Зеленский пошёл на переговоры с Россией, конфликт завершился бы на основе нейтралитета Киева, но президент Украины пошёл на разрушение своей страны. Сакс уверен, что лидер киевского режима, идя на контрнаступление, понимал, что оружия нет — это привело к десяткам тысяч убитых человек.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ведёт долгую игру и ждёт ухудшения ситуации в Европе, которое приведёт к краху НАТО. Об этом заявил американский полковник, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Уже зимой на Украине может вспыхнуть восстание против президента Владимира Зеленского. Население недовольно установленной благодаря военному положению диктатурой и узурпацией власти, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Украинская армия c начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих. Данные разведки и анализ открытых источников озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.