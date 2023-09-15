Москва, 15 сентября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Водитель легкового авто в центре Москвы не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. О ДТП сообщил департамент транспорта Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Итог ДТП

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Авария произошла ночью 15 сентября на 1-й Тверской-Ямской улице. Перекрыты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра.

На кадрах записи, опубликованном ведомством, видно, как машина стремительно несётся быстрее автомобильного потока, потом во что-то врезается, переворачивается, пересекает перекресток, влетая в едущий автомобиль.

Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх автомобилей на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге.

Рано утром 14 сентября в Красногвардейском районе на Пискаревском проспекте автомобиль Volkswagen Polo, за рулём которого находился водитель 1991 года рождения, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомашинами.

Водитель взятого в аренду автомобиля BMW повредил сразу пять машин в Екатеринбурге.