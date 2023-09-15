Николаев, Украина, 15 сентября, 2023, 03:53 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 15 сентября в Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, об опасности с воздуха также предупредили население на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

Сирены взвыли в Николаевской области 03:27 по местному времени. В 03:36 тревогу объявили в Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум, назначенный киевским режимом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что принято решение об обязательной эвакуации семей.

Ранним утром 14 сентября ВСУ предприняли попытку массовой атаки на Крым. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников самолётного типа.