Хасанский район, Приморский край, 15 сентября, 2023, 03:46 — ИА Регнум. В Приморском крае инспекторам охотнадзора пришлось застрелить медвежонка, который с августа ходил в районе посёлка Барабаш Хасанского района с пластиковым бидоном на голове.

Цитата из к/ф «Тельпосиз». реж Олег Чегодаев. 2018. Россия Медведь

Медведь бродил по лесам и рядом с населёнными пунктами ещё с середины августа. Местные СМИ писали, что зверь сильно исхудал и был обезвожен.

Из-за затянувшихся дождей в Приморье охотнадзор не мог сразу обнаружить медвежонка.

«В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить», — цитирует РИА Новости представителя охранного ведомства края.

Почему, как пишут приморцы, нельзя было усыпить и снять с животного бидон, не поясняется.

Как сообщало ИА Регнум, семейство медведей разгуливает по селу Михайловка под Уфой. Местные жители не раз видели их за последние дни.

В ночь на 2 сентября два медвежонка появились возле многоэтажек жилого комплекса «Французский двор». Они прошли по дороге мимо припаркованных машин, после чего развернулись и двинулись в обратном направлении.

На других записях видно, как медведи бегают по дворам и парковкам.

На станции Безменово под Новосибирском заметили медведя, который бродит по улицам. Местные охотники и госинспектор отдела охраны животного мира готовы поймать зверя, они дежурят в районе его нахождения.