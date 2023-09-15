Москва, 15 сентября, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Популярный 34-летний киноактёр Александр Петров неожиданно для поклонников женился. Об этом он написал в соцсетях.

Соцсети Актёр Александр Петров женился на девушке Виктории после нескольких свиданий

Всё случилось ещё 10 сентября. Избранницей Петрова оказалась молодая девушка Виктория, с которой он случайно познакомился на улице. У девушки приличная семья, высшее образование.

«Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Не мучайте её, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив», — написал Петров и опубликовал фото.

Актёр признался, что решение пожениться они приняли спонтанно: сидели, говорили и поехали в ЗАГС.

Как сообщало ИА Регнум, российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу.

19-летняя чемпионка Европы (2020) выложила в личном блоге видео с места празднования свадьбы. Среди приглашённых гостей можно заметить фигуристок Дарью Усачеву и Анну Щербакову.

Молодожёны развелись через сутки после свадьбы из-за неудачной шутки со свадебным тортом.

Как рассказала в соцсетях 27-летняя невеста, она состояла в отношениях со своим молодым человеком три года. Перед свадьбой девушка настоятельно попросила избранника не повторять популярную, но, по её мнению, глупую шутку с бросанием кусками торта друг в друга. Девушка пояснила, что над ней однажды пошутила мать, кинув в неё кусок торта и повредив лицо дочери. Девушка оговорила, что повторение такой шутки приведёт к разрыву.