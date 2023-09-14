Москва, 15 сентября, 2023, 02:26 — ИА Регнум. В ближайшее время будет объявлено об отставке руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько, Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на несколько источников.

Отставка

Решение об отставке главы Росавиации принято на уровне правительства РФ. Предполагается, что объявлено об этом будет в пятницу, 15 сентября.

Нередько на посту могут сменить замглавы Росавиации Владимир Потешкин или председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой. По информации источников издания, эти кандидатуры были представлены на рассмотрение министру транспорта РФ Виталию Савельеву.

Как сообщало ИА Регнум, пассажиропоток отечественных авиакомпаний с января по май 2023 года вырос на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В мае нынешнего года авиакомпании из России перевезли почти столько же пассажиров, сколько в мае 2021 года — до введения антироссийских санкций.

Пресс-секретарь Росавиации и советник руководителя госкорпорации воздушного движения Елена Михеева подозревается в особо крупном мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.