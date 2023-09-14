Варшава, 15 сентября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Представители Украины на заседании по экспорту сельхозпродукции обвинили Польшу в намеренных препятствиях для транзита украинского зерна. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

«Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны», — рассказал изданию один из присутствующих дипломатов ЕС, участвовавший в заседании по украинскому экспорту.

Одним из обвинений прозвучало то, что Польша намеренно ввела ветеринарный контроль, чтобы затянуть время ожидания на погранпереходах, где продукция простаивает почти две недели.

При этом евродипломат отметил, что эмоции в этой ситуации не помогут — история имеет экономическое и политическое измерения.

Все ждут 15 сентября, когда ЕС примет решение о продлении запрета на ввоз зерна с Украины.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины и Польши начали «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна.

«Зерно раздора» было посеяно весной 2023 года, когда фермеры Польши вышли на забастовку из-за падения цен на зерно почти в два раза. Обвал спровоцировал ввоз в страну более дешевого зерна с Украины. К тому же в преддверии выборов польские политики делают громкие заявления о сельхозотношениях с Украиной.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил 12 сентября Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна.

Политик выставил однозначное требование: или ЕС 15 сентября продлит запрет на ввоз четырёх видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет.