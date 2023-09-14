Москва, 15 сентября, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Трансфер 22-летнего бразильского защитника «Сан-Паулу» Веллингтона сорвался из-за того, что футболист не прошёл медосмотр в армейский клуб. Об этом стало известно, когда трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 15 сентября.

Marcello Casal Jr — Agência Brasil Бразильские болельщики

Бразилец не прошёл медицинское обследование, которое в обязательном порядке необходимо для подписания контракта.

Сумма трансфера предполагалась 8 млн евро. Контракт с Веллингтоном планировалось заключить до конца сезона-2027/28.

Конкурентом ЦСКА в борьбе за Веллингтона был клуб АПЛ «Брентфорд».

Как сообщало ИА Регнум, нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч перешёл в турецкий «Ризеспор» на правах аренды.

Гайч будет выступать за «Ризеспор» до конца сезона 2023/24. Соглашение не подразумевает опцию выкупа. Перед уходом в аренду 24-летний аргентинский футболист продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года.

3 сентября ЦСКА сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.