Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 15 сентября, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром 15 сентября прибыл в Комсомольск-на-Амуре.

President.go.kr Ким Чен Ын

Председатель государственных дел КНДР приехал на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. Его встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и мэр города Александр Жорник.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер встретились 13 сентября на космодроме «Восточный».

Путин отметил, что переговоры с Ким Чен Ыном прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.

Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина с визитом в Пхеньян.