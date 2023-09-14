Киев, 15 сентября, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Киев выразил недовольство решением Берлинской оперы возобновить сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко, которое было прекращено практически сразу после начала спецоперации.

Simon Wedege Petersen Анна Нетребко

Посольство Украины в Германии вело работу, следило за ситуацией с августа, когда один из крупнейших музыкальных театров страны объявил о возвращении Нетребко на сцену.

«К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика. Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», — заявили украинские дипломаты в соцсетях.

Анна Нетребко 15 сентября выступит в опере «Макбет». В Берлинской опере своё решение оправдывают тем, что певица давно не вела творческую деятельность в России и пока не собирается.

Как сообщало ИА Регнум, Нетребко подала 4 августа в суд иск на «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке и её генерального менеджера Питера Гелба. Она требует выплатить компенсацию в размере 360 тыс. долларов за отмененные выступления.

«Метрополитен-опера», в свою очередь, выступила с заявлением о том, что иск певицы «не имеет под собой никаких оснований».

Призёр чемпионатов мира и Европы в танцах на льду и участница пяти Олимпиад фигуристка Маргарита Дробязко заявила, что не будет бороться за сохранение литовского паспорта ценой предательства России.