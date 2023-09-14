Вашингтон, 15 сентября, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, выступая в штате Мэриленд на тему ситуации в экономике страны, неожиданно вспомнил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве в июле 2021 года.

Gage Skidmore Джо Байден

Глава Белого дома рассказал, что обсуждал с Путиным стратегическую стабильность. Президент России, по словам Байдена, тогда заявил, что с «неохотой» хотел бы об этом говорить, так как США ждут, что РФ привлечёт к переговорам Китай.

Как рассказал Джо Байден, на это он ответил, что «Китай не так уж и сильно уважает вас».

В завершении своего выступления американский лидер потерялся в пространстве и не сразу смог определиться в какую сторону ему идти.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 сентября во Владивостоке, на полях Восточного экономического форума, провёл встречу с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином, который передал искренний привет от председателя КНР Си Цзиньпина.

По заявлению президента РФ, отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентный исторический уровень. И совместная работа стран будет продолжена и дальше.

25 июля помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре 2023 года.