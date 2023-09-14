Вашингтон, 15 сентября, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании комитета по сношениям организации со страной пребывания заявила, что спецслужбы США продолжают проявлять навязчивое внимание к дипмиссии из России.

Lragir.am ФБР

Дипломат подчеркнула, что на прошлом заседании обратила внимание на активный интерес американских спецслужб к представителям России, приезжающим в ООН. Никаких изменений не произошло.

«Предлагаю членам комитета представить: вы или кто-то из вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, а их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация? Отвечает ли она букве и духу соглашения между ООН и страной пребывания», — возмутилась Мария Заболоцкая, добавив, что США оказывают давление на постпредство России и в целом препятствуют участию дипломатов в работе ООН.

Как сообщало ИА Регнум, директор американского Федерального бюро расследований Кристофер Рей заявил, что разведывательные службы России сохраняют присутствие в США и представляют серьёзную угрозу для безопасности страны, хотя ФБР постоянно пытается «заблокировать, предотвратить и помешать» деятельности российских разведслужб всеми доступными способами. По словам Рея, в последние несколько лет США удалось предпринять «очень позитивные, успешные шаги» в данном направлении.

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке гражданина России Роберта Шонова. Мужчина выполнял задания сотрудников американского посольства в Москве по сбору информации о спецоперации и ходе мобилизации.