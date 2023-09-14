Лондон, 15 сентября, 2023, 00:50 — ИА Регнум. На Украине иностранные наёмники стали убивать друг друга на почве конфликтов. Об этом написала британская газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Издание отметило, что в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины нередко попадают лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.

The Daily Telegraph привела примеры конфликтов между наёмниками, которые закончились либо смертью, либо исчезновением иностранцев на территории Украины.

Так, в Запорожье в августе без вести пропал британский наёмник Дэниел Берк. Со ссылкой на данные полиции предполагается, что он был убит сослуживцами из-за денежного спора.

Ещё одного британца Джордана Чедвика, тело которого нашли в июне в водоёме со связанными руками, также могли убить наёмники.

Как сообщало ИА Регнум, тело британского наёмника со связанными за спиной руками найдено на дне водоёма на Украине. Погибшего опознали. Установлено, что это 31-летний Джордан Чедвик родом из графства Ланкашир, до поездки на Украину служивший в шотландской гвардии.

Недовольство растет в рядах Вооружённых сил Украины на фоне отсутствия успехов на передовой, из-за чего фронт массово оставляют даже иностранные наемники, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.