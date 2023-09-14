Мадрид, 15 сентября, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Футболистов молодёжной команды мадридского «Реала» арестовали за распространение в WhatsApp интимного видео с несовершеннолетней девочкой. Об этом написала испанская газета Mundo Deportivo.

Little Savage На матче мадридского «Реала»

Главным подозреваемым считают игрока из «Реал Мадрид C». Это случилось ещё 6 сентября.

На слитом в Сеть видео мать узнала свою 16-летнюю дочь и обратилась в полицию. Футболистов задержали, они дали необходимые показания.

Имена авторов видео клубом не разглашаются, но «Реал» сообщил, что задержаны четверо футболистов.

Издание уточняет, что сексуальный контакт у девушки с подозреваемым был по взаимному согласию.

Как сообщало ИА Регнум, майора британской армии Дункана Уиггинса отстранили от службы из-за неподобающего поведения, порочащего честь мундира.

34-летнему майору предъявили обвинения в том, что он занимался сексом с двумя женщинами, которых пригласил его однополчанин и младший офицер, на балу в казармах Робетсона после того, как его жена, мать двоих маленьких детей, покинула вечеринку и легла спать.

Футболист московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал ранее появившиеся в Сети интимные видео и отметил, что неизвестные злоумышленники накануне публикации этих роликов угрожали ему и вымогали деньги.