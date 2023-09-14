Москва, 15 сентября, 2023, 00:19 — ИА Регнум. На торгах стоимость нефти марки Brent увеличилась более чем на 2% и впервые с 16 ноября 2022 года превысила 94 доллара за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным торгов, на 23:34 мск 14 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 94,02 доллара за баррель, прибавив в цене сразу 2,34%.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года доходы России от нефтяного экспорта выросли на $1,8 млрд — до $17,1 млрд. Это произошло из-за того, что более высокие цены компенсировали сокращение объёма поставок.

В августе произошёл резкий рост экспорта российских нефтепродуктов в Бразилию. Закупленный объём сырья втрое превысил показатели ближайшего конкурента России на местном рынке ― США.