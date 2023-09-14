Вашингтон, 15 сентября, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Строительство газового хаба в Турции для поставок российского голубого топлива в Европу приостановлено. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Егор Алеев/ТАСС

Одной из основных причин торможения стал ряд разногласий между турецкими властями и «Газпромом» в том, кто станет управлять хабом.

«Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом»,— цитирует издание информатора.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече в Сочи 4 сентября российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с делегацией из Турции сказал, что в рамках реализации плана создания на турецкой территории газового хаба «Газпром» уже направил компании BOTAS проект дорожной карты.

Путин добавил, что через Турцию Россия готова поставлять газ потребителям в третьи страны.

Планы создания газового хаба в Турции Путин изложил в октябре прошлого года. Это произошло после того, как в результате диверсии оказался невозможным транзит газа по «Северному потоку» и «Северному потоку — 2». Он предложил сделать поставки российского газа через Турцию в Европу основным маршрутом.

В 2022 году Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 млрд куб. м газа. За январь–август 2023 года — больше 10 млрд куб. м.