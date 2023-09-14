Киев, 14 сентября, 2023, 23:20 — ИА Регнум. В Киеве поздним вечером 14 сентября был слышен звук взрыва. Об этом написало украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Сообщается о звуке взрыва в одном из районов Киева. Подробности инцидента не приводятся.

Воздушная тревога в Киеве не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счёту беспилотник ВСУ. За последние часы это был уже шестой украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты.

В результате обстрела ВСУ завода в приграничном посёлке Тёткино Курской области погиб один человек.