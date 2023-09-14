Украинские СМИ сообщили о прогремевшем в Киеве взрыве
Украинские СМИ сообщили о прогремевшем в Киеве взрыве
Киев, 14 сентября, 2023, 23:20 — ИА Регнум. В Киеве поздним вечером 14 сентября был слышен звук взрыва. Об этом написало украинское издание «Страна».
Иван Шилов ИА REGNUM
Киев
Сообщается о звуке взрыва в одном из районов Киева. Подробности инцидента не приводятся.
Воздушная тревога в Киеве не объявлялась.
Как сообщало ИА Регнум, над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счёту беспилотник ВСУ. За последние часы это был уже шестой украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты.
В результате обстрела ВСУ завода в приграничном посёлке Тёткино Курской области погиб один человек.