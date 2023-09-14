Вашингтон, 14 сентября, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский запланировал на следующей неделе встречу с американским лидером Джо Байденом, которая может состояться на Генеральной Ассамблее ООН. О планах украинского президентах сообщил телеканал NBC News со ссылкой на окружение Зеленского.

Zuma/TASS Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

Конкретное место встречи пока не называется, но Ассамблея пройдёт в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Есть вероятность, что президенты могут встретиться и в Белом доме.

Предыдущая встреча Зеленского и Байдена была в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский может появиться на заседании Совета Безопасности ООН за одним столом с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила 14 сентября газета Politico.

В первой половине дня 19 сентября на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН запланировано выступление украинского президента.