Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на ГА ООН — СМИ
NBC News: Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на ГА ООН
Вашингтон, 14 сентября, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский запланировал на следующей неделе встречу с американским лидером Джо Байденом, которая может состояться на Генеральной Ассамблее ООН. О планах украинского президентах сообщил телеканал NBC News со ссылкой на окружение Зеленского.
Конкретное место встречи пока не называется, но Ассамблея пройдёт в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Есть вероятность, что президенты могут встретиться и в Белом доме.
Предыдущая встреча Зеленского и Байдена была в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.
Как сообщало ИА Регнум, Зеленский может появиться на заседании Совета Безопасности ООН за одним столом с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила 14 сентября газета Politico.
В первой половине дня 19 сентября на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН запланировано выступление украинского президента.