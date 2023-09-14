Москва, 14 сентября, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Вашингтон ответит «должным образом» на высылку американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна из России, заявили 14 сентября в посольстве США в РФ.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Власти США ответят на это должным образом», — говорится в сообщении дипмиссии, которое передаёт РИА Новости.

Также в посольстве подтвердили, что Министерство иностранных дел России проинформировало посла Линн Трейси о решении объявить двух дипломатов персонами нон грата.

«Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала», — сказано в заявлении миссии США.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей был объявлен демарш в связи с деятельностью Силлина и Бернстайна. Оба дипломата объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение недели, заявили представители ведомства.

В МИД отметили, что эти дипломаты поддерживали связь с обвиняемым в шпионаже экс-сотрудником генконсульства США во Владивостоке гражданином России Робертом Шоновым. В МИД добавили, что российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов.