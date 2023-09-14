Москва, 14 сентября, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Актёра театра и кино Станислава Любшина срочно госпитализировали в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник.

Сергей Пятаков/РИА Новости Актер Станислав Любшин

По этим данным, 90-летнему актёру стало плохо во время репетиции постановки «Третий звонок, господа!» во МХТ имени Чехова, у него резко повысилось давление.

Сотрудники театра вызвали скорую помощь. Актер был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Любшин, народный артист СССР (звание было присуждено в 1981 году), служил в «Современнике», театре на Таганке и ряде других театров, с 1981 года он работает в МХТ.

Кроме того, артист сыграл в ряде художественных фильмов, в числе которых — «Застава Ильича», «Щит и меч», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года артиста Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию в Петербурге. Краско почувствовал недомогание, и ему вызвали скорую помощь. Артисту была проведена операция на сердце.