Москва, 15 сентября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и государственный фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие организаций по оказанию медпомощи и проведению реабилитаций для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции, и членов их семей.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Документ предусматривает организационное, методическое, информационное взаимодействие между двумя фондами, а также взаимное оказание практической и консультационной помощи. Он послужит базой для разработки и заключения подобных соглашений между территориальными фондами системы ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества».

«Для полноценной помощи и поддержки мы должны оказывать содействие в обеспечении не только доступности медицинских услуг, но и координации процесса лечения и реабилитации, чтобы демобилизованные участники специальной военной операции могли вернуться к привычной активной жизни», — заявил руководитель ФОМС Илья Баланин.

Реабилитация представляет собой приоритетное направление программы госгарантий бесплатного предоставления гражданам медицинских услуг на 2023 год, а также в плановые периоды 2024 и 2025 годов. Для граждан, застрахованных по ОМС, предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из которых 200 тысяч — для участников СВО.

Кроме того, программа предусматривает 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские учреждения.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва сообщила, что в фонде понимают: в будущем число обращений от ветеранов будет расти. Таким образом, команде фонда следует приготовиться к регулярному расширению возможностей для оказания медпомощи и совершенствованию системы реабилитации, при этом не забывая о человеческих ценностях и живом общении.

По словам Цивилёвой, этому принципу и предполагается следовать в работе фонда, окружая подопечных вниманием и заботой.

В соответствии с федеральным законом № 326-ФЗ военнослужащие и лица, приравненные к ним, не являются застрахованными в системе ОМС. Соответственно, медицинская реабилитация за счет средств ОМС на сегодня доступна только для демобилизованных участников СВО, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования.