Триполи, 14 сентября, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, сообщил 14 сентября телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на данные ливийского Красного Полумесяца.

IMAGO/APAimages/ТАСС Последствия шторма «Даниэль» в Ливии

Также в публикации отмечается, что число пропавших без вести составляет около 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в ливийском городе Дерне, расположенном на северо-востоке страны, от наводнения погибли не менее 6 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, мощнейший средиземноморский шторм «Дэниэл» обрушился на восточную часть Ливии. Из-за сильных ливней уровень воды в некоторых реках поднялся на три метра, затопленными оказались несколько тысяч домов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с гибелью людей после урагана и наводнения. Глава государства также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Россия готова оказать необходимое содействие, подчеркнул Путин.