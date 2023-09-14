Число погибших из-за наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек
Al-Arabiya: жертвами наводнения на востоке Ливии стали более 11 тысяч человек
Триполи, 14 сентября, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, сообщил 14 сентября телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на данные ливийского Красного Полумесяца.
Также в публикации отмечается, что число пропавших без вести составляет около 20 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в ливийском городе Дерне, расположенном на северо-востоке страны, от наводнения погибли не менее 6 тыс. человек.
Как передавало ИА Регнум, мощнейший средиземноморский шторм «Дэниэл» обрушился на восточную часть Ливии. Из-за сильных ливней уровень воды в некоторых реках поднялся на три метра, затопленными оказались несколько тысяч домов.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с гибелью людей после урагана и наводнения. Глава государства также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Россия готова оказать необходимое содействие, подчеркнул Путин.