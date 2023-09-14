Брянск, 14 сентября, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Азаровка в Стародубском муниципальном округе Брянской области, сообщил 14 сентября губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«В результате обстрела частично повреждены два жилых дома», — написал он, добавив, что пострадавших в результате украинского обстрела нет.

Как передавало ИА Регнум, над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счёту беспилотник ВСУ. За последние часы это был уже шестой украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты.

Так, в ночь на 14 сентября первые два украинские беспилотника были ликвидированы над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Ещё один дрон был уничтожен над территорией региона около 00:30 мск 14 сентября.

ВСУ предприняли попытку атаковать Брянскую область беспилотниками и вечером 13 сентября, около 22:00 мск. Над Унечским районом региона были сбиты два БПЛА.