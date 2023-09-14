Берлин, 14 сентября, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Помощь Германии Украине имеет столь же большое значение, как участие страны в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, поскольку оба события представляют собой «смену эпох», заявил 14 сентября канцлер Германии Олаф Шольц.

Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

«Война (в Югославии. — Прим. ред.) стала первой сменой эпохи, поскольку тогда Германия впервые (после воссоединения. — Прим. ред.) приняла решение вмешаться в подобную ситуацию с помощью собственного оружия», — сказал он в эфире телерадиокомпании WDR.

Шольц напомнил, что стал депутатом парламента Германии в 1998 году, и отметил, что решение о поддержке вторжения в Югославию было одним из первых, за которое он голосовал. Операцию НАТО, в результате которой погибли 1700 человек, в том числе 400 детей, он назвал «миротворческой миссией».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года Шольц заявил, что власти Германии не будут принимать необдуманных решений в вопросах будущих поставок вооружений Украине. Так он ответил на вопрос о поставках Киеву дальнобойного оружия, способного «достать до Москвы».

Только в 2022 году на помощь Украине Германия потратила около 14 млрд евро, став «крупнейшим донором Киева в континентальной Европе», отмечал Шольц. Всего с начала спецоперации Берлин направил Украине 22 млрд евро. Глава минфина Германии Кристиан Линднер предлагал закладывать на эти цели в ближайшие годы по 5 млрд евро в год.