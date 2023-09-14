Москва, 14 сентября, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который наделяет Россельхознадзор с 2025 года полномочиями по дезинфекции въезжающих в Россию автомобилей, если в сопредельных государствах возникнут случаи заразных болезней, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Петр Ковалев/ТАСС

В частности, изменения в статье закона «О ветеринарии» предусматривают проведение дезинфекции въезжающих машин в пунктах пропуска через госграницу России для охраны российской территории от заноса заразных болезней животных из иностранных государств.

Как говорится в пояснительной записке, Минсельхоз должен будет утвердить перечень заразных болезней животных, при которых потребуется дезинфекция транспортного средства. В этот перечень «будут включены заразные болезни животных, возбудители которых могут распространяться через автотранспортные средства, перемещающиеся через пункты пропуска».

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в августе Роспотребнадзор заявлял, что в пунктах пропуска через государственную границу на севере КНР усилен контроль после информации о трёх случаях чумы, назвав риск завоза инфекции в Россию минимальным. Также отмечалось, что противочумными учреждениями Роспотребнадзора на системной основе ведётся мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

Ранее в СМИ появилась информация, что на севере КНР, в Шилин-Гол, зарегистрировано три случая заболевания человека чумой. Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, заболевшие и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей, природный очаг не имеет общей границы с Россией.