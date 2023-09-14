Вашингтон, 14 сентября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Американский актёр Шон Пенн заявил о желании передать Украине статуэтки «Оскар», чтобы ВСУ переплавили их в пули. Об этом он 14 сентября рассказа в интервью журналу Variety.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Актер Шон Пенн

«Я подумал: «Ну и чёрт с ними, понимаете?» Я отдам их Украине. Можно переплавить их в пули для стрельбы в русских», — сказал он.

Также Пенн назвал президента Украины Владимира Зеленского своим другом и заявил, что его мозг «полностью наполнен кислородом», а «глаза ясны».

Как передавало ИА Регнум, ранее актёр представил документальный фильм «Сверхдержава» о напряжённости в отношениях между Украиной и Россией. В киноленте использованы видео с высказываниями Зеленского.

Во время визита на Украину Пенн, по его словам, хотел взять в руки винтовку и пойти в бой, вероятно, без бронежилета. Этим желанием он объяснил долгий срок своей поездки.

Также он призывал ввести войска США на Украину уже сейчас. Если же этого не будет сделано, то Россия может победить в конфликте, и тогда Западу будет «крышка», считает актёр. Он выразился эмоционально, используя в том числе нецензурное слово. Пенн выразил уверенность, что в случае победы России «всем нам конец».