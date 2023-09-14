Москва, 14 сентября, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России планирует закупать для нужд чиновников Lada Aura, производство этих автомобилей «АвтоВАЗ» намерен запустить во втором полугодии 2024 года, сообщили в пресс-службе министерства.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Этот вопрос уже в работе — при планировании транспортного обслуживания (закупки или аренды автомобилей) на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности «АвтоВАЗа» по поставке автомобилей Lada Aura», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года президент Владимир Путин заявил, что все чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях. Руководители ряда ведомств предлагали продолжить закупки иностранных машин, отметил президент, подчеркнув, что он ответил отказом. Если чиновники будут пользоваться отечественными автомобилями, это ускорит улучшение их качества, добавил Владимир Путин.

12 сентября президент заявил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников начнутся уже скоро. Отечественные машины могут выглядеть скромнее иномарок, но чиновники должны ездить именно на них, подчеркнул глава государства.

Министерство промышленности и торговли проведёт конкурс, который определит, на какие именно российские автомобили пересядут чиновники, рассказал в свою очередь заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Отвечая на вопрос о готовности пересесть на автомобиль российского производства, Евтухов сказал, что поручения главы государства будут не обсуждаться, а исполняться.