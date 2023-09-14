Москва, 14 сентября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий отстранён от футбольной деятельности на один год условно за оскорбление журналиста. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Алексей Филиппов/РИА Новости Леонид Слуцкий

«Применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год условно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Слуцкий нарушил статью 8 регламента РФС по этике.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча с «Крыльями Советов» резко отреагировал на вопрос журналиста Виталия Бородина и пригрозил ему применить силу. Репортёр поинтересовался, не обидны ли футболисту слова тренера Игоря Шалимова о том, что он не забьёт больше двух голов с игры в текущем сезоне РПЛ. Вместо ответа Дзюба начал угрожать и пригрозил журналисту телефоном в «одном месте».

Слуцкий, комментируя этот эпизод в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу», назвал журналиста «19-летним дебилом».