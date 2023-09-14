Москва, 14 сентября, 2023, 21:06 — ИА Регнум. В Москве отменили концерт группы «Ленинград», который должен был состояться в «Лужниках» 16 сентября. Информация об отмене появилась на сайте билетного оператора.

Сергей Карпухин/ТАСС Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

«Мероприятие «Ленинград», запланированное к проведению на площадке БСА «Лужники» 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора», — сказано в комментарии.

Также отмечается, что все приобретённые билеты подлежат возврату до 30 ноября 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, активисты регионального отделения организации «Русская Община» в ХМАО пообещали сделать всё возможное, чтобы не допустить проведение концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который запланирован на октябрь в Сургуте.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил в Генеральную прокуратуру просьбу о проверке Арбениной по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Он отметил, что Арбенина выступает против СВО. Кроме того, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией певица, выступая с концертом в Киеве, попросила прощения и выразила единство с украинским народом.