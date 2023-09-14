Севастополь, 14 сентября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Громкие звуки в центре Севастополя связаны с профилактическим гранатометанием, которое проводят моряки Черноморского флота, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Aleksander Lyskin/Global Look Press

«Громкие звуки в центре города — это флот проводит профилактическое гранатометание в интересах ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения — Прим. ред.). В городе все спокойно», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Ранее 14 сентября в Минобороны РФ сообщили, что безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать в акватории Чёрного моря ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум», но был уничтожен. Ранее в этот же день в акватории Чёрного моря морской авиацией ЧФ был обнаружен и уничтожен ещё один такой катер ВСУ, 13 сентября — ещё три.

В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь десятью ракетами и тремя безэкипажными катерами. Средства ПВО уничтожили семь ракет, остальные повредили два корабля, находившихся на ремонте. Патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три безэкипажных катера ВСУ, которые пытались атаковать отряд кораблей на морском переходе.

Атака на Севастополь осуществлялась с применением британских крылатых ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, сообщал Sky News. Причиной усиления террористической активности со стороны Украины является неспособность победить на поле боя, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.