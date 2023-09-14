Москва, 14 сентября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 14 сентября опубликовало видео уничтожения пункта дислокации ВСУ ударом высокоточного оружия.

Кадр из видео. Минобороны РФ

«На херсонском направлении ударом высокоточного оружия уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Минобороны опубликовало видео уничтожения управляемой ракетой танка ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах можно увидеть, как ракета, сделав в воздухе спираль, точно попадает в цель.

2 сентября военное ведомство опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв» на северском направлении. В военном ведомстве отметили, что интенсивные боевые действия осложняются непростым рельефом местности, линия боевого соприкосновения проходит между двумя холмами. Экипаж танка старается подойти на максимально близкое расстояние к противнику.