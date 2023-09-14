Москва, 14 сентября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Европа из-за своей зависимости от США не стремится к миру на Украине, несмотря на то что конфликт является разрушительным для европейских стран. Об этом 14 сентября заявил РИА Новости голландский правозащитник, основатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если бы европейские лидеры честно взглянули на ситуацию на Украине, то они увидели бы, что мир — в их интересах, так как война стоит дорого Европе. Но меня удивляет, что от Запада не исходит никаких мирных инициатив», — сказал де Йонге.

Он обратил внимание на то, что политики говорят в газетах, соцсетях и парламенте только об эскалации и санкциях, и при этом нет никакого нарратива о мире.

Правозащитник подчеркнул, что если бы Европа была суверенна, то осознала бы разрушительность этого конфликта для неё самой и руководствовалась бы рациональным подходом.

«Но ситуация показала, как мы зависимы от США. ЕС больше не свободен в том, чтобы выбирать свой внешнеполитический курс», — заключил де Йонге.

Как сообщало ИА Регнум, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что в стратегической перспективе во многих европейских странах к власти начнут приходить политики, которые сдержанно относятся к продолжению поддержки Украины финансами и оружием.

По его мнению, в краткосрочной перспективе Европа продолжит политику США, так как у государств ЕС нет ни ресурсов, ни политиков, которые могли бы противостоять этому курсу или стать суверенными. При этом всё большая часть населения выступает против как финансовой, так и военной поддержки Украины.