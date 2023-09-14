Москва, 14 сентября, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Концерты команды КВН «Камызяки» с участием Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова в Казахстане отменены, сообщили 14 сентября организаторы выступления в соцсетях.

Гавриил Григоров/ТАСС Артист Денис Дорохов

«Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива «Камызяки», команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Мусагалиев и Дорохов приняли участие в празднике, посвящённом Дню освобождения Донбасса, который прошёл 8 сентября у мемориального комплекса «Саур-Могила». Участие комиков в мероприятии вызвало негативную реакцию, в том числе у казахов. По данным СМИ, в Сети появилась петиция с призывом отменить выступления юмористов в Казахстане.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Киргизии был отменён концерт российского исполнителя Григория Лепса, который был запланирован на 2 августа в одном из развлекательных заведений на побережье озера Иссык-Куль. Организаторы не указали причины отмены мероприятия.

Ранее стало известно об отмене концерта Лепса в Казахстане. Информация об отмене появилась на сайте площадки Makao Luxury Village, где должно было состояться мероприятие. В сообщении говорится, что компания, предоставившая площадку, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Причину отмены на сайте также не указали.

Директор артиста Владимир Урюпин рассказал ИА Регнум, что отмену концерта, очевидно, вызвала его политическая позиция, а также озвученная ранее инициатива выплачивать по миллиону рублей участникам СВО за каждый подбитый танк ВСУ.