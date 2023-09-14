Оренбург, 14 сентября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Оренбургской области на здании правления «СПК колхоз им. Кирова» установлена мемориальная доска в честь советского государственного, партийного и хозяйственного деятеля, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени Николая Сизинцева.

Центр «Наследие» Мемориальная доска в честь советского государственного, партийного и хозяйственного деятеля, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени Николая Сизинцева

Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области принял решение о установке мемориальной доски в преддверии памятной даты — 15 сентября Николаю Сизинцеву исполнилось бы 89 лет.

На открытии мемориальной доски присутствовали представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественные деятели, родные Сизинцева и местные жители.

«Хотел бы поблагодарить жителей Оренбургской области и администрацию, депутатский корпус Октябрьского района, культурно-исторический центр «Наследие» за память о Сизинцеве Николае Семёновиче. И главное — это, конечно, не мемориальная доска, а те дела и проекты, которые Николай Семёнович вместе со своей командой реализовывал всю свою жизнь и результаты которых служат родному Оренбуржью по сей день», — отметил почётный работник воспитания и просвещения РФ Андрей Спиридонов, внук Николая Сизинцева.

Сизинцев начинал свою трудовую деятельность ветеринарным врачом в колхозе им. Кирова в 1961 году. По результатам эффективной и плодотворной работы он был избран секретарём парткома. В колхозе он трудился почти восемь лет. Ввиду исключительных заслуг в сельском хозяйстве был награждён государственной наградой — медалью «За трудовую доблесть».

В 1968 году по решению партии Сизинцев был направлен директором в совхоз им. Фурманова Бугурусланского района, где за 12 лет работы директором смог выполнить план двух пятилеток за три года каждую. В 1978 году совхозу были вручены переходящее Красное Знамя района, области и РСФСР одновременно.

В 2022 году в Бугуруслане был открыт памятный бюст Сизинцеву, выполненный и подаренный Зурабом Церетели. Приветствия к открытию бюста поступили от самого Церетели, а также от министра просвещения РФ Сергея Кравцова, спецпредставителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова, российского путешественника Фёдора Конюхова и других известных деятелей.