Москва, 14 сентября, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Министерство юстиции внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, зарегистрированный в США фонд «Свободная Бурятия» и эстонскую организацию «Центр Uralic» («Центр развития коренных народов»).

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Документ опубликован 14 сентября на сайте Минюста.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Генеральная прокуратура России признала деятельность фонда «Свободная Бурятия» нежелательной в РФ. Руководители псевдоправозащитной группы, постоянно проживающие в США, Великобритании, Польше и Чехии, под видом просветительской деятельности пытаются создать на территории Бурятии информационные угрозы, организовать массовые протесты, расширить круг лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения, и, кроме того, участвуют в составлении санкционных списков.

14 сентября Генпрокуратура также признала нежелательной на территории страны деятельность финской неправительственной организации EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry (EastCham Finland). Организация была создана в 2001 году, у неё есть представительство в Петербурге, но после начала СВО деятельность организации кардинально изменилась, теперь она проводит целенаправленную работу по продвижению идей отказа от экономического сотрудничества с Россией, в том числе принуждая другие компании прекратить работу на российском рынке, отметили в ведомстве.