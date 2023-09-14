Тамбов, 14 сентября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. В Тамбовскую область доставили выставку, рассказывающую об истории поезда ГОРЕМ-36 — головного ремонтно-восстановительного поезда № 36, который был сформирован Народным комиссариатом путей сообщения в июле 1941 года в Тамбове.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовскую область доставили выставку, рассказывающую об истории поезда ГОРЕМ-36

Планшетную выставку, инсталляцию поезда, а также фильм о подвиге работников поезда привезла делегация из Ямало-Ненецкого автономного округа — инициаторы проекта. В годы Великой Отечественной войны коллектив ГОРЕМ-36 восстанавливал объекты железнодорожного транспорта. На пути поезда ГОРЕМ-36 были Смоленск, Полоцк, Ржев, а Победу поезд встретил в 45 километрах от Кёнигсберга. В мирное время на территории автономного округа первопроходцы ГОРЕМ-36 строили железную дорогу Сургут — Уренгой и стали основателями посёлка Ханымей в Пуровском районе. Перед презентацией проекта председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин встретился с членами делегации. Для гостей провели обзорную экскурсию по Тамбову.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин встретился с членами делегации из Ямало-Ненецкого АО

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовскую область доставили выставку, рассказывающую об истории поезда ГОРЕМ-36

«Когда бы мы еще побывали на родине Героя Советского Союза Зои Космодемьянской! Впечатлений теперь хватит на всю жизнь. Историческая память — это то, что нас объединяет», — сказала заместитель председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, координатор федерального проекта «Историческая память» в Ямало-Ненецком автономном округе Наталия Фиголь.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовскую область доставили выставку, рассказывающую об истории поезда ГОРЕМ-36

Пресс-служба Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поблагодарил гостей за инициативу познакомить Тамбовскую область с проектом «ГОРЕМ-36»

Евгений Матушкин поблагодарил гостей за их инициативу познакомить Тамбовскую область с проектом «ГОРЕМ-36», который реализуется в рамках федерального проекта «Историческая память». Он рассказал о работе аналогичного проекта на Тамбовщине.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поблагодарил гостей за инициативу познакомить Тамбовскую область с проектом «ГОРЕМ-36»

Пресс-служба Тамбовской областной думы Евгений Матушкин вручил благодарственные письма активистам проекта

«Уже более пятнадцати лет на внебюджетные средства в нашей области возводятся мемориалы, посвященные уроженцам региона, не вернувшимся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны. Более 180 тысяч имен защитников Родины увековечено на гранитных плитах во всех уголках нашей Тамбовщины. Очень приятно, что между нашими двумя далекими и абсолютно разными регионами обнаружились такие интересные исторические связи», — отметил Евгений Матушкин.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовскую область доставили выставку, рассказывающую об истории поезда ГОРЕМ-36

Пресс-служба Тамбовской областной думы Евгений Матушкин вручил благодарственные письма активистам проекта

По словам Матушкина, Тамбовская областная дума поддерживает дружеские межпарламентские отношения и с Московской городской думой, и с Законодательным собранием города Севастополя, и с заксобранием Ставропольского края. «Теперь нашими друзьями стало и Законодательное собрание далекого Ямало-Ненецкого автономного округа. Прекрасно, что приехали не только наши коллеги, но и школьники, которые занимались сбором архивной информации. Такие проекты особенно важны для нашего молодого поколения. Безусловно, Тамбовская областная дума поддерживает это благое начинание и будет всячески помогать инициаторам проекта», — подчеркнул он.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовскую область доставили выставку, рассказывающую об истории поезда ГОРЕМ-36

Пресс-служба Тамбовской областной думы Евгений Матушкин вручил благодарственные письма активистам проекта

Пресс-служба Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поблагодарил гостей за инициативу познакомить Тамбовскую область с проектом «ГОРЕМ-36»

Важное значение патриотической работы для подрастающего поколения отметил в своем выступлении и Александр Куприянов, первый заместитель председателя Тамбовской областной думы, координатор партийного проекта «Историческая память» в Тамбовской области.