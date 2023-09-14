Тула, 14 сентября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Тульский футбольный клуб «Арсенал» подписал контракт с вратарём Станиславом Черчесовым — младшим, сыном экс-тренера сборной России Станислава Черчесова. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба клуба.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Экс-тренер сборной России Станислава Черчесов

Срок соглашения 28-летнего игрока с клубом не уточняется.

Отмечается, что голкипер получил футбольное образование в Австрии. Первый профессиональный контракт он подписал с пермским «Амкаром».

В его послужном также выступление за московское «Динамо», «Олимп-Долгопрудный», новороссийский «Черноморец», подмосковные «Химки» и калининградскую «Балтику».

Как ранее сообщало ИА Регнум, санкт-петербургский «Зенит» вывел полузащитника Александра Ерохина из заявки команды в Российской премьер-лиге. В последний день трансферного окна в России он появился в списке отзаявленных игроков на сайте РПЛ.