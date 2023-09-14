Мелитополь, 14 сентября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Группа украинских солдат без боя сдалась в плен в районе Времевского выступа в Запорожской области. Об этом 14 сентября сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорского на Времевском выступе», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он добавил, что в плен их взяли бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты Вооружённых сил РФ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Рогов заявил, что украинское командование бросило новые резервы в бой у Работино и Вербового. Он рассказал, что ВС РФ удерживают позиции, пресечены все попытки украинских войск прорвать первую линию обороны, на поле осталось много тел погибших военных ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал запорожское направление самым горячим. В районе села Работино киевский режим бросил в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва.