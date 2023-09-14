Москва, 14 сентября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Россия ответит на высылку сотрудника российского посольства в Словакии, заявили 14 сентября в МИД РФ.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Москва даст соответствующий ответ», — сказали ТАСС в дипведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Словакия выслала одного сотрудника российского посольства в Братиславе. Сотрудник российского посольства должен покинуть территорию страны в течение 48 часов.

Также 14 сентября стало известно, что посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей был объявлен демарш в связи с деятельностью дипломатов США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Оба дипломата объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение недели, заявили представители ведомства.

В МИД уточнили, что Силлин и Бернстайн поддерживали связь с обвиняемым в шпионаже экс-сотрудником генконсульства США во Владивостоке гражданином России Робертом Шоновым.