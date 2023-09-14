Москва, 14 сентября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, в рамках которого была задержана актриса Рамиля Искандер, началось в феврале 2023 года в Пензенской области, полицейские вышли на актрису по наводке информаторов, рассказал ИА Регнум информированный источник.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер

Один из наркодилеров раскрыл список посредников, которым он сбывал крупные партии синтетических наркотиков. Это стало причиной проведения обысков у Искандер. Правоохранители пока прояснили не все обстоятельства дела, расследование продолжается, добавил источник агентства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 46-летнюю артистку задержали за незаконный оборот наркотиков. В её доме в поселении Марушкинское в Москве был проведён обыск, в ходе которого были обнаружены амфетамин и кокаин. Кроме того, в принадлежащем актрисе автомобиле были найдены почти два килограмма мефедрона.

В отношении актрисы было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Искандер грозит до 20 лет лишения свободы. Она была признана обвиняемой, допрошена, но отказалась свидетельствовать против себя. Искандер заключена под стражу.

Искандер — актриса театра, кино и дубляжа, с 2003 года она служит в Российском государственном академическом молодёжном театре в Москве. Также она является «голосом» ряда зарубежных актрис, в том числе Марийон Котийяр.