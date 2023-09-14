Задержанную с 2 кг мефедрона актрису Рамилю Искандер выдал наркодилер
Москва, 14 сентября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, в рамках которого была задержана актриса Рамиля Искандер, началось в феврале 2023 года в Пензенской области, полицейские вышли на актрису по наводке информаторов, рассказал ИА Регнум информированный источник.
Один из наркодилеров раскрыл список посредников, которым он сбывал крупные партии синтетических наркотиков. Это стало причиной проведения обысков у Искандер. Правоохранители пока прояснили не все обстоятельства дела, расследование продолжается, добавил источник агентства.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 46-летнюю артистку задержали за незаконный оборот наркотиков. В её доме в поселении Марушкинское в Москве был проведён обыск, в ходе которого были обнаружены амфетамин и кокаин. Кроме того, в принадлежащем актрисе автомобиле были найдены почти два килограмма мефедрона.
В отношении актрисы было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Искандер грозит до 20 лет лишения свободы. Она была признана обвиняемой, допрошена, но отказалась свидетельствовать против себя. Искандер заключена под стражу.
Искандер — актриса театра, кино и дубляжа, с 2003 года она служит в Российском государственном академическом молодёжном театре в Москве. Также она является «голосом» ряда зарубежных актрис, в том числе Марийон Котийяр.