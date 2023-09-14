Москва, 14 сентября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. На восстановление морского порта Мариуполя будет выделено около 1 млрд рублей. Об этом 14 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Александр Сухов/РИА Новости

Он отметил, что в восстановлении нуждаются ключевые объекты порта — железнодорожное депо, разъезды, автодороги, склады, электроподстанция, мастерские.

«На эти цели мы направим в текущем году около 1 млрд рублей», — сказал Мишустин.

По оценке правительства, благодаря этому решению увеличится пропускная способность порта, повысится устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля из Мариупольского морского торгового порта в Ростов-на-Дону была отправлена первая партия железной арматуры и металлических профилей, произведённых на металлургических комбинатах ДНР и ЛНР.

Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, прежде в порт Мариуполя только доставляли строительные материалы из других субъектов РФ, а теперь и новые регионы начинают поставлять свою продукцию на российский рынок.