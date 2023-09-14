Москва, 14 сентября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Одна из причин того, что российский бизнес начал частичную репатриацию капиталов из Европейского союза, это попытка избежать двойного налогообложения. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов.

Дарья Антонова ИА Регнум

По данным агентства Bloomberg, российские миллиардеры вывели из стран Европы активов на 50 млрд долларов.

«Цифра в 50 млрд долларов впечатляет неподготовленные умы, но надо понимать, что это не такая уж и большая величина, поскольку одних только прямых инвестиций, сделанных российским капиталом за рубежом, сделано примерно на 350 млрд долларов! — сказал Комолов. — А если брать портфельные инвестиции и прочие, то эта сумма перешагнёт за 1 трлн. Так что на самом деле 50 млрд — это немного».

Как полагает экономист, наблюдается переток, который можно назвать частичной репатриацией капитала. В прошлом этого добиться не удавалось. Но теперь условия изменились — санкции повышают уровень риска для владельцев этих денег.

Однако есть ещё один фактор. Как напомнил Комолов, из-за санкций Россия и ЕС перестали обмениваться налоговой информацией в рамках соглашений об изменении двойного налогообложения. Соответственно, уже не так выгодно хранить капитал за рубежом, поскольку с него возьмут налоги «и там, и здесь».

«Выгодно ли это российской экономике? Всё зависит от того, куда будут направлены эти деньги, — сказал Комолов. — Если они превратятся в прямые инвестиции в России, то появятся новые производственные мощности, заводы, фабрики, иные промышленные предприятия, инфраструктура. Но велика вероятность, что эти капиталы уйдут на спекуляции на фондовой бирже и будут способствовать появлению финансовых пузырей».

Кроме того, не факт, что, уходя с Запада, эти деньги вернутся именно в Россию. Капитал стремится туда, где можно получить максимальную норму прибыли. А кроме РФ, как заметил Комолов, есть другие рынки, которые с удовольствием примут деньги крупного бизнеса. Таким образом, российский капитал может, например, усилить своё присутствие в Казахстане или Армении. Кроме того, есть ещё Индия, ОАЭ, Китай и другие страны.

Между тем российская экономика остро нуждается в этом капитале для реализации крупных инфраструктурных проектов и налаживания производства в ключевых отраслях, в первую очередь нацеленных на импортозамещение. Об этом в беседе с корреспондентом ИА Регнум призвала не забывать Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

При этом она полагает, что уход российского бизнеса в Китай или Индию маловероятен, а вот создание совместных предприятий в России принесёт полезный эффект для всех участников взаимодействия.

«Капитал продолжит возвращаться в российскую юрисдикцию. Дополнительным аргументом в пользу возвращения станет господдержка ключевых отраслей, что означает гарантированные доходы для бизнеса», — уверена Валишвили.

Отчасти с ней согласна Елена Воронкова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Она констатировала, что жителям России стало сложно владеть на Западе бизнесом и финансовыми активами, вести счета, распоряжаться дивидендами и прочим.

«Поэтому многие работавшие за рубежом предприниматели переместились либо в дружественные юрисдикции, либо в Россию. А Россия создаёт условия, стимулирующие тренды такого рода: расширяются «русские офшоры», в них вводятся новые налоговые льготы для резидентов», — заметила Воронкова.

По её мнению, на фоне беспрецедентного оттока капитала из России в 243 млрд долларов, зафиксированного в 2022 году, репатриация средств российского бизнеса — безусловно, серьёзная поддержка экономического роста.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экспертов Bloomberg, уход российских капиталов из ЕС ставит крест на многолетней тенденции, когда российские миллиардеры хранили свои активы в Европе, пользуясь низкими налогами в офшорах, преимуществами благоприятной для инвесторов правовой системы, а также возможностью получать дивиденды в иностранной валюте.

До этого президент России Владимир Путин призвал российских бизнесменов, столкнувшихся с давлением на Западе, вкладывать деньги в России. По его словам, это надёжнее и лучше.

По данным министерства обороны США, заблокированные в результате санкций российские активы оцениваются в 280 миллиардов долларов. Окончательный подсчёт этой суммы завершится к концу 2023 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что российские инвесторы готовят группой иск в суд для разблокировки активов.

Между тем государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные США у российских бизнесменов и предпринимателей, будут направлены на нужды Украины.