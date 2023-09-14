Братислава, 14 сентября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Словакия выслала одного сотрудника российского посольства в Братиславе, говорится в сообщении, опубликованном 14 сентября на сайте министерства иностранных дел страны.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Словацкая Республика приняла решение в четверг, 14 сентября 2023 года, выслать сотрудника посольства Российской Федерации в Словацкой Республике», — говорится в тексте.

В качестве причины высылки российского дипломата указывается его деятельность, которая нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Сотрудник российского посольства должен покинуть территорию страны в течение 48 часов.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года в Словакии был задержан бывший кандидат в президенты Словакии, экс-председатель Верховного суда и экс-глава минюста страны Штефан Гарабин за опубликованный в соцсетях материал. После начала российской спецоперации на Украине он выступил с одобрением действий России. После дачи показаний его отпустили.

В июне сообщалось, что Гарабину предъявлено обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года заключения. Вместе с тем он заявил, что готов повторить своё высказывание и уверен, что Россия действовала в соответствии с международным правом.