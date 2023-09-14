Донецк, 14 сентября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Заявления Киева о якобы взятии ВСУ села Андреевка под Артёмовском являются вбросом, заявил 14 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин.

РИА Новости Стрельба из танка ВС РФ на артемовском направлении

«Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ Андреевки являются очередными вбросами», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои.

«За последние сутки, наоборот, пусть и небольшие, но есть улучшения позиций российскими подразделениями», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что под Артёмовск переброшены около 100 мобилизованных Киевом полицейских. Они оказались не готовы к участию в боях и сразу же понесли потери.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинское командование также переводит в район Артёмовска боевиков, обученных инструкторами НАТО.