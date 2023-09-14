Москва, 14 сентября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над нейтральным водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили 14 сентября в Министерстве обороны РФ.

Илья Питалев/РИА Новости Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

Полёт продолжался четыре часа.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полёта составила около 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30СМ Воздушно-космических сил», — рассказали в Минобороны.

Полёт был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.

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11 сентября в ведомстве сообщали, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полёт над Балтийским морем. В те же дни в Балтийском море проходили военно-морские учения НАТО. Они были направлены на отработку действий «при гипотетическом нападении России», отмечал главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

31 августа сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем. Средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближалась к государственной границе РФ, для её опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель. Экипаж идентифицировал цель как самолёт базовой патрульной авиации ВВС Норвегии, при приближении МиГ-31 иностранный самолёт развернулся от границы, нарушения границы допущено не было, отметили в Минобороны.