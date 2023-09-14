Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Две женщины упали в овраг в городе Сочи, одна из них скончалась в результате полученных травм. Об этом сообщила 14 сентября пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Вечером 10 сентября две женщины прогуливались по тротуару на улице Егорова, напротив парка «Ривьера» в Центральном районе Сочи. Они сошли с тротуара, чтобы достать укатившийся в кусты детский мячик, и упали с высоты в овраг.

Обеих женщин доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Несмотря на усилия врачей, 51-летняя женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Руководитель краевого управления СКР Андрей Маслов поставил ход расследования дела на контроль, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Краснодаре семилетний школьник играл с друзьями на заброшенной стройке и сорвался с высоты третьего этажа. Ребёнок упал из-за головокружения, его госпитализировали с многочисленными травмами. Полиция проводит проверку.