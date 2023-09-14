Пенза, 14 сентября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Железнодорожный районный суд Пензы поместил под стражу до 21 октября заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову), которая подозревается в покушении на сбыт наркотиков, сообщили 14 сентября в пресс-службе суда.

Соцсети актрисы Заслуженная артистка России Рамиля Искандер

«Постановлением суда Хисамовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 22 суток, то есть по 21 октября 2023 года включительно», — сказала РИА Новости в суде.

По ее словам, арестованной вменяется часть 3 статьи 30 и пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

В суде также уточнили, что решение было вынесено ещё 31 августа, однако известно о нём стало только сейчас.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Искандер с крупной партией наркотиков стало известно 14 сентября. Сотрудники наркоконтроля 29 августа провели обыск в доме Искандер в поселении Марушкинское в Москве и обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Кроме того, в автомобиле актрисы были спрятаны два свёртка с 1966 г мефедрона.

Через 3 дня после задержания актрисы правоохранители на автодороге «Урал» остановили иномарку, за рулём которой находился подельник Рамили. У него нашли более полусотни свёртков с мефедроном общей массой 9,4 кг.

Как стало известно ИА Регнум, к задержанию заслуженной артистки РФ привело расследование уголовного дела, которое началось ещё в начале 2023 года. По наводке информаторов полицейские вышли на Рамилю Искандер. Один из дилеров раскрыл список посредников, которым он сбывал крупные партии синтетических наркотиков.